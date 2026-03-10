Darren Beattie é responsável pelos assuntos ligados ao Brasil Departamento de Estado dos EUA/Divulgação
Bolsonaro pede autorização para receber assessor de Trump na prisão
Ex-presidente solicitou que um tradutor acompanhasse a visita
Bolsonaro pede autorização para receber assessor de Trump na prisão
Ex-presidente solicitou que um tradutor acompanhasse a visita
Regulamentação de trabalho por aplicativo deve ser votada em abril
Relator diz que não haverá taxa mínima de motoristas de plataformas
Moraes determina arquivamento de inquérito contra Elon Musk
Investigação tramita no Supremo há dois anos
Execícios físicos contribuem para envelhecimento saudável, apontam especialistas
Alerta é feito neste dia de consciência e combate ao sedentarismo
Brasil chega a 140 casos confirmados de mpox em 2026
Outros 539 são classificados como suspeitos e nove constam como prováveis
Fachin procura ministros para tentar tirar STF da crise do Banco Master
Segundo interlocutores, presidente da Corte já teria falado com os nove colegas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.