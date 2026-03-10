Ações suspensas tratam de restrições para pousos e decolagens por condições meteorológicas ou decisão das autoridadesPaulo Pinto/Agência Brasil
Toffoli esclarece suspensão de ações por cancelamento de voos
Ministro reafirma que medida vale para casos motivados por força maior
Toffoli esclarece suspensão de ações por cancelamento de voos
Ministro reafirma que medida vale para casos motivados por força maior
Senado aprova criação de cargos em ministérios com impacto de R$ 5,3 bi em 2026
MEC e MGI abrem 17,8 mil empregos
Canais misóginos no Youtube somam mais de 130 mil vídeos
São 23 milhões de inscritos, diz NetLab da UFRJ
Fachin defende distanciamento de interesses no Judiciário
Presidente do STF defendeu que magistrados devem ser bem remunerados
Laudo do IML aponta lesões na face e pescoço de policial baleada em SP
Gisele Alves Santana foi encontrada em casa com um tiro na cabeça
Ministro do Trabalho diz não acreditar que fim da escala 6x1 leve ao aumento da informalidade
Luiz Marinho pediu ao Parlamento urgência para que entre no debate sobre pejotização
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.