Maioria concorda que o STF é um poder aliado ao governo LulaFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Pesquisa Genial/Quaest mostra que 49% não confiam no STF
Eleitores concordam com a afirmação de que o Supremo possui poder excessivo
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Justiça determinou ainda a perda do cargo público
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