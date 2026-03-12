Mãe do traficante, de 47 anos, foi baleada e encaminhada ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens - Reprodução / Google Street View

Mãe do traficante, de 47 anos, foi baleada e encaminhada ao Hospital Metropolitano Odilon BehrensReprodução / Google Street View

Publicado 12/03/2026 08:03

Um padeiro , de 26 anos, morreu baleado, nesta quarta-feira (11), ao se abrigar da chuva e ser confundido com um traficante, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Outras duas pessoas, de 38 e 47 anos, também foram baleadas e sobreviveram.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 16h20, um veículo Ford EcoSport branco passou pela rua da vítima e começou a atirar contra pessoas que estavam na porta das casas.

Segundo testemunhas, os suspeitos estavam atrás de um traficante que mora na região. Após os primeiros disparos, o carro contornou o quarteirão e, algum tempo depois, os suspeitos seguiram a pé até a casa do suposto alvo, onde realizaram novos disparos. Três pessoas foram baleadas.

A mãe do traficante, de 47 anos, foi baleada e socorrida por uma viatura da PM até o pronto atendimento de Santa Luzia, sendo posteriormente encaminhada ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens. Os suspeitos também atingiram um homem de 38 anos, apontado pelas testemunhas como amigo do alvo, que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou ao Hospital João XXIII.

O padeiro, que morreu no local, não tinha relação com o conflito. De acordo com testemunhas, ele havia descido de sua motocicleta para procurar abrigo durante a chuva quando os disparos começaram.

O traficante, que seria o alvo dos criminosos, conseguiu fugir da residência e não foi localizado. Segundo a PM, ele e o amigo, atingido por disparos, são suspeitos de um homicídio ocorrido em 7 de fevereiro deste ano.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso por meio da 12ª Delegacia de Homicídios de Santa Luzia.