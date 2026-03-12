Alexandre de Moraes, mnistro do Supremo Tribunal Federal (STF)AFP
Moraes pede ao Itamaraty detalhes sobre agenda de assessor de Trump que quer visitar Bolsonaro
Ex-presidente cumpre pena na Papudinha
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Zanin nega ação que cobrava instalação da CPI do Master
Pedido foi apresentado pelo deputado federal e ex-governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg
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Câmara aprova venda de spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres
Projeto de lei ainda precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente
Alckmin: 'Governo tem o dever de desburocratizar, simplificar e reduzir custos no Brasil'
Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento afirmou ainda que é preciso corrigir a injustiça dos mais ricos pagarem menos impostos que os trabalhadores
Empresa de ACM Neto recebeu R$ 3,6 milhões do Master e da Reag, diz Coaf
Ex-prefeito alega que pagamento é fruto de serviço de consultoria prestado quando não exercia mais cargos públicos
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