Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin Reprodução/ redes sociais/ COP30
"O Brasil é o campeão da burocracia, do selo, do carimbo, do custo maior, da perda de competitividade. Nós precisamos simplificar a eficiência econômica, reduzir custos, fazer mais com menos dinheiro, aliviar a sociedade. Então, a primeira tarefa é de reduzir complexidade tributária", disse Alckmin.
Ele afirmou ainda das mudanças na tributária sobre a renda, com a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, e que é preciso corrigir a injustiça dos mais ricos pagarem menos impostos que os trabalhadores.
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