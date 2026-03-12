Crime ocorreu no Presídio Regional de Araranguá - Reprodução / Google Street View

Crime ocorreu no Presídio Regional de AraranguáReprodução / Google Street View

Publicado 12/03/2026 10:13

Um detento, identificado como Ramon de Oliveira Machado, de 31 anos, foi assassinado com 160 golpes de estilete dentro do Presídio Regional de Araranguá, em Santa Catarina. A Polícia Civil (PCSC) concluiu o inquérito nesta terça-feira (10).

A investigação aponta que o crime, ocorrido em 20 de fevereiro, teve a participação de três detentos, que foram indiciados por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por impossibilitar a defesa da vítima, e fraude processual, por terem destruído provas. Os suspeitos foram identificados pelos apelidos Ceifador, Fantasma (Jean) e Romário.

Após o assassinato, os envolvidos arrastaram o corpo da vítima até o banheiro do alojamento, onde lavaram a vítima com água sanitária para esconder possíveis impressões digitais. O estilete usado no crime foi jogado no vaso sanitário.

Segundo a Polícia Civil, Romário assumiu a autoria do crime, mas permaneceu em silêncio durante o depoimento na delegacia. As investigações apontaram os outros envolvidos. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário e agora será analisado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).