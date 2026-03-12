Crime ocorreu no Presídio Regional de AraranguáReprodução / Google Street View
Detento é morto com 160 golpes de estilete dentro de presídio em SC
Três presos foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e fraude processual após tentativa de destruir provas
Detento é morto com 160 golpes de estilete dentro de presídio em SC
Três presos foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e fraude processual após tentativa de destruir provas
Após ser eleita presidente da Comissão das Mulheres, Erika Hilton é alvo da campanha '#elenão'
Documento já ultrapassa 65 mil assinaturas
Deputada aciona MP após Ratinho ofender Erika Hilton: 'É revoltante vomitar em rede nacional transfobia'
Apresentador criticou escolha da parlamentar como presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
Cadela foge de caixa de proteção, invade pista de Congonhas e provoca suspensão de voos
Operações ficaram paralisadas por nove minutos
Fachada de comércio desaba durante chuva e atinge sete carros no DF
Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente
Eleições: 38% dizem que evitariam votar em candidatos envolvidos no escândalo do caso Master
Para 29%, o tema será um dos levados em consideração na urna eletrônica
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.