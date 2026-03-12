Escândalo do Banco Master envolve políticos, ministros do STF e outras figuras públicasBanco Master/Divulgação
O levantamento também questionou quais setores do Poder Público estariam mais afetados negativamente pelo escândalo e 40% responderam que os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Poder Judiciário, o Banco Central e o Congresso Nacional são igualmente prejudicados pelo caso Master
Os que responderam que os mais prejudicados são o STF e o Judiciário são 13%. Em seguida, aparecem o governo Bolsonaro (11%), o governo Lula (10%), o Banco Central (5%) e o Congresso Nacional (3%). Outros 1% disseram que nenhum setor foi afetado e outros 17% não souberam, ou não quiseram responder.
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