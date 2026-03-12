Desabamento atingiu apenas os carros, sem deixar vítimas. - Divulgação / CBMDF

Desabamento atingiu apenas os carros, sem deixar vítimas.Divulgação / CBMDF

Publicado 12/03/2026 08:47

A marquise de um comércio desabou durante a chuva da tarde desta quarta-feira (11), em Santa Maria, no Distrito Federal, e caiu sobre sete veículos que estavam estacionados no local. Não houve vítimas.

Desabamento atingiu apenas os carros, sem deixar vítimas. Divulgação / CBMDF

O Corpo de Bombeiros Militar, mobilizado por volta das 15h26, isolou a área para realizar o gerenciamento da crise. A Defesa Civil também foi acionada para avaliar a integridade das estruturas envolvidas.

O desabamento atingiu apenas os carros, sem deixar vítimas. A retirada dos escombros e dos veículos, a princípio, é de responsabilidade do proprietário do estabelecimento. Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente.