Desabamento atingiu apenas os carros, sem deixar vítimas.Divulgação / CBMDF
Fachada de comércio desaba durante chuva e atinge sete carros no DF
Até o momento, não há informações sobre a causa do acidente
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