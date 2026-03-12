Aposta simples custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil / Arquivo
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio de R$ 65 milhões
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