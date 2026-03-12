Projeto foi elaborado por alunos do ITA de São José dos Campos, interior de São Paulo - Divulgação / ITA

Projeto foi elaborado por alunos do ITA de São José dos Campos, interior de São PauloDivulgação / ITA

Publicado 12/03/2026 13:24

Alunos do curso de Engenharia da Computação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos, interior de São Paulo, apresentaram, nesta quarta-feira (11), em sala de aula, o projeto de um jogo baseado no caso Epstein. O caso gerou repercussão nas redes sociais.

No jogo chamado "A Fuga de Sid", uma jovem de 15 anos é sequestrada e levada para uma ilha, de onde precisa tentar escapar de seis homens. Para isso, a personagem deve encontrar um barco e combustível. O nome do jogo faz referência a um aluno da instituição que não pertence à turma nem participa do grupo.

Durante a apresentação realizada pelos estudantes, um dos slides continha a foto de Jeffrey Epstein. O financista foi acusado de envolvimento em crimes relacionados à exploração sexual de menores, incluindo a organização de uma rede de abusos e a facilitação de encontros com pessoas influentes.

Força Aérea Brasileira se pronuncia

Procurada pelo jornal O Dia, a Força Aérea Brasileira (FAB) se manifestou por meio de nota oficial.

"A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), esclarece que a atividade mencionada ocorreu durante uma aula do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), ministrada para alunos do curso de Engenharia de Computação e que tem, entre os exercícios propostos, a concepção de um jogo interativo, com o objetivo de que os estudantes desenvolvam habilidades de programação e estruturação de código.



No contexto dessa atividade, os alunos foram convidados a apresentar propostas iniciais de temas para o desenvolvimento de jogos que seriam trabalhados ao longo do bimestre, exclusivamente no âmbito acadêmico da disciplina.



Em relação ao tema específico mencionado na reportagem, a proposta foi imediatamente descartada por ter sido identificada como assunto inapropriado. O ITA destaca que o caso está sendo tratado de forma célere e responsável, dentro das normas vigentes da instituição. Ações de conscientização serão reforçadas junto à comunidade discente por meio do Grupo de Trabalho de Equidade de Gênero e demais órgãos da estrutura administrativa e acadêmica do Instituto.



O ITA reafirma seu compromisso com a formação técnica e ética de seus estudantes e com a promoção de um ambiente acadêmico seguro, pautado pelo respeito, pela responsabilidade e pela integridade."



