Seis produtos da linha esmalte em gel da Impala têm em sua composição substâncias proibidas - Anvisa/Divulgação

Seis produtos da linha esmalte em gel da Impala têm em sua composição substâncias proibidasAnvisa/Divulgação

Publicado 16/03/2026 16:13

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira, 16, o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala, fabricados pela empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos Ltda.



De acordo com a Anvisa, a lista de produtos afetados inclui:



- Plus Gel Esmalte Impala Gel (todos os lotes);

- Esmalte Gel Impala Gel Plus (todos os lotes);

- Gel Plus Impala Esmalte Gel (todos os lotes);

- Esmalte Gel Plus Impala (todos os lotes);

- Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear (todos os lotes).

Em nota, a agência informou que a medida foi tomada após a empresa comunicar sobre o recolhimento voluntário de produtos que têm, em suas formulações, a substância INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), proibida em cosméticos no Brasil.



Entenda

Em outubro de 2025, a Anvisa publicou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 995/2025, que proíbe o uso de duas substâncias químicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.



As substâncias proibidas são o TPO [óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina] e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA), que podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas artificiais em gel ou esmaltes em gel, que precisam ser expostos à luz ultravioleta (UV) ou LED.



A medida, segundo a agência, tem como objetivo proteger a saúde da população contra riscos de câncer e problemas reprodutivos e foi aprovada em reunião da diretoria colegiada.



“A decisão é uma medida para proteger a saúde das pessoas que utilizam esses produtos e principalmente dos profissionais que trabalham com eles”, informou a Anvisa à época, citando que estudos internacionais em animais confirmaram que ambas as substâncias apresentam os seguintes riscos:



- DMPT: classificado como uma substância que pode causar câncer em humanos;



- TPO: classificado como tóxico para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade.