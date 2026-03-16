Jair Bolsonaro está internado desde sexta-feira (13) no DF Star, em Brasília - Antonio Augusto/STF

Jair Bolsonaro está internado desde sexta-feira (13) no DF Star, em BrasíliaAntonio Augusto/STF

Publicado 16/03/2026 16:22

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na tarde desta segunda-feira, 16, segundo publicação sua esposa Michelle Bolsonaro (PL). Em seu perfil no Instagram, a ex-primeira-dama afirmou que Bolsonaro "apresentou melhora dos marcadores da infecção" e foi transferido para a unidade semi-intensiva.

"Seguimos confiantes de que ele vai vencer mais esse momento. Obrigada por todo carinho e pelas orações", diz Michelle.

Conforme boletim médico divulgado pelo hospital DF Star mais cedo, o ex-presidente permanece internado, mas estava demonstrando "recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios", com o uso de antibióticos.

A reportagem contatou o hospital para atualizações sobre a situação do ex-presidente e aguarda retorno.

O ex-presidente foi internado na manhã de sexta-feira, 13. Segundo os médicos, os exames confirmaram "broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa", ou seja, uma infecção bacteriana nos dois pulmões, causada pela entrada de líquido do estômago ou da boca nas vias respiratórias.

Ele foi atendido na prisão pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 8h. Em nota enviada ao Estadão, o Samu informou que o ex-presidente apresentava "caso clínico sugestivo à pneumonia queixando-se de falta de ar" Ele chegou ao hospital DF Star por volta das 9h, em uma operação do Samu em conjunto com o Corpo de Bombeiros e com apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

No hospital, os exames confirmaram o quadro. O médico Brasil Caiado disse a jornalistas na saída do hospital na última sexta que essa foi a "maior pneumonia que Bolsonaro já teve". O ex-presidente chegou à UTI com água nos pulmões, causadas pela aspiração de líquido do estômago, em decorrência dos soluços frequentes que ele apresenta.