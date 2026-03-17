Defesa de Martha Graeff nega a posse de bens ligados ao banqueiro Daniel VorcaroReprodução/Redes sociais
CPMI do INSS agenda depoimento de ex-namorada de Vorcaro para a próxima segunda-feira
Dono do Banco Master transferiu para ela bens que podem superar R$ 520 milhões
CPMI do INSS agenda depoimento de ex-namorada de Vorcaro para a próxima segunda-feira
Dono do Banco Master transferiu para ela bens que podem superar R$ 520 milhões
Relatório da COP30 consolida 56 decisões e mira implementação global
Documento destaca transição energética, florestas e financiamento
Operadora do INSS pagou R$ 4 milhões a Stefanutto, diz PF
A advogada Cecília Rodrigues Motta é suspeita de atuar nos descontos fraudulentos sobre aposentadorias
CNU aumentou diversidade no serviço público, destaca ministra Esther Dweck
Segunda edição contratou mais mulheres e grupos minorizados
Mendonça vai relatar pedido de prorrogação da CPMI do INSS
Presidente da comissão aponta no STF omissão de Davi Alcolumbre
Pilotos de avião do PCC a serviço do tráfico ganham R$ 750 mil por viagem, aponta investigação
Thiago Denz e Renan Machado Melo estão entre os dez acusados pelo Ministério Público de São Paulo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.