Alessandro Stefanutto foi preso por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal Lula Marques/Agência Brasil
Operadora do INSS pagou R$ 4 milhões a Stefanutto, diz PF
A advogada Cecília Rodrigues Motta é suspeita de atuar nos descontos fraudulentos sobre aposentadorias
Operadora do INSS pagou R$ 4 milhões a Stefanutto, diz PF
A advogada Cecília Rodrigues Motta é suspeita de atuar nos descontos fraudulentos sobre aposentadorias
CNU aumentou diversidade no serviço público, destaca ministra Esther Dweck
Segunda edição contratou mais mulheres e grupos minorizados
Mendonça vai relatar pedido de prorrogação da CPMI do INSS
Presidente da comissão aponta no STF omissão de Davi Alcolumbre
Pilotos de avião do PCC a serviço do tráfico ganham R$ 750 mil por viagem, aponta investigação
Thiago Denz e Renan Machado Melo estão entre os dez acusados pelo Ministério Público de São Paulo
Saiba quais são as penas dos deputados do PL condenados por corrupção
Câmara deverá analisar a perda de mandato
PF acha tabela de propinas do esquema INSS: R$ 780 mil para Gorete
Deputada federal era 'articuladora política' da organização criminosa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.