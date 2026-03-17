Ministério da Saúde interrompeu a dispensação de insumos em 94 farmácias credenciadasAgência Saúde
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Suspensão é restrita ao programa do governo federal e não impede que o profissional siga atuando
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