MEC aplicou punições às faculdades de Medicina que tiveram notas 1 e 2 no Enamed - Marcelo Camargo/Agência Brasil

MEC aplicou punições às faculdades de Medicina que tiveram notas 1 e 2 no Enamed Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 17/03/2026 17:51 | Atualizado 17/03/2026 18:05

Brasília - O Ministério da Educação (MEC) sancionou 53 cursos de medicina que tiveram notas 1 e 2 no Exame Nacional da Formação Médica (Enamed). Esse rendimento, pelos critérios da avaliação, permitem a imposição de penalidades às instituições de ensino.



De acordo com portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 17, pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), os cursos com nota 1, na qual menos de 30% dos concluintes obtiveram conceito de proficiência, ficam impedidos de fazerem novas matrículas a partir desta terça-feira.



Aqueles que tiveram entre 40% e 50% dos estudantes proficientes terão redução de 50% na quantidade de cadeiras.



Para as graduações em Medicina com conceito 2, nas quais a quantidade de estudantes proficientes ficou entre 40% e 50%, a redução é de 25% na quantidade de vagas.



Outra punição estabelecida é que todos os cursos privados que tiveram notas 1 e 2 ficaram impedidos de aumentar o nível de vagas e fechar novos contratos em programas federais, como o Fies e ProUni, que tratam do financiamento e concessão de bolsas de estudo com abatimento fiscal.



Diante das penalidades, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) emitiu nota se dizendo preocupada com o conteúdo das portarias. "As punições impostas às instituições que não obtiveram conceitos satisfatórios na avaliação demandam atenção, especialmente quanto aos seus impactos no ambiente regulatório", destaca trecho do documento.

Veja a lista das faculdades punidas:

Universidade Estácio de Sá



União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)



Centro Universitário de Adamantina



Faculdade de Dracena



Centro Universitário Alfredo Nasser



Faculdade Metropolitana (Unnesa)



Centro Universitário Uninorte



Centro Universitário Estácio do Pantanal (Unipantanal)



O segundo grupo de instituições sancionadas incluem universidades que tiraram nota 1 e que têm entre 30% e 40% de índice de estudantes concluintes proficientes.



Elas terão de reduzir pela metade o número de vagas no vestibular. Também terão processos para ampliação de vagas suspenso e estarão impedidas de realizar novos contratos do Fies Esses cursos também serão alvo de suspensão ou restrição de acesso a outros programas do governo, como o ProUni. As instituições que foram alvo dessas medidas são:



Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (Unipac)



Universidade Brasil



Universidade do Contestado



Universidade de Mogi das Cruzes



Universidade Nilton Lins



Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado)



Centro Universitário das Américas



Faculdade da Saúde e Ecologia Humana



Centro Universitário Ceuni-Fametro



Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras



Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul (Estácio Jaraguá)



Faculdade Zarns Itumbiara



O terceiro grupo de instituições terá uma redução de 25% das vagas no vestibular. Além das demais medidas citadas anteriormente relacionadas à suspensão de programas do governo, como o Fies, e da ampliação de vagas. Serão alvo dessas medidas as universidades que registraram nota 2 e têm entre 40% e 50% dos estudantes proficientes.



Faculdade de Filosofias, Ciências e Letras de Penápolis



Universidade de Ribeirão Preto



Universidade Iguaçu (Nova Iguaçu)



Universidade Iguaçu (Itaperuna)



Universidade Santo Amaro



Universidade de Marília



Universidade Paranaense



Universidade Anhembi Morumbi



Afya Universidade Unigranrio



Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso)



Universidade de Cuiabá



Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto



Centro Universitário de Santa Fé do Sul



Afya- Centro Universitário de Porto Velho



Centro Universitário Ingá



Afya - Faculdades de Ciências Médicas da Paraíba



Faculdade Atitus Educação Passo Fundo-



Afya Centro Universitário de Itaperuna



Centro Universitário Maurício de Nassau



Faculdade Morgana Potrich



Afya Faculdade de Porto Nacional



Faculdade Uninassau Vilhena



Centro Universitário Famesc



Faculdade de Medicina de Olinda



Faculdade Estácio de Alagoinhas



Faculdade Atenas Passos



Faculdade Estácio de Juazeiro



Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão de Guararapes



Faculdade Unicesumar de Corumbá



Faculdade Estácio de Canindé



Afya Faculdade de Ciências Médicas de Santa Inês



As universidades que registraram nota 2 e têm entre 50% e 60% dos estudantes proficientes serão alvo de supervisão do MEC. São elas:



Faculdade de Medicina de Barbacena



Universidade Nove de Julho (São Bernardo do Campo)



Universidade Nove de Julho (Osasco)



Centro Universitário de João Pessoa



Universidade Cidade de São Paulo



Faculdade Santa Marcelina



Universidade Luterana do Brasil



Universidade Anhembi Morumbi (Piracicaba)



Universidade Anhembi Morumbi (São José dos Campos)



Afya Universidade Unigranrio



Centro Universitário de Volta Redonda



Faculdade de Medicina de Campos



Universidade Vale do Rio Doce



Universidade de Taubaté



Universidade Anhanguera



Universidade de Gurupi



Universidade Ceuma (São Luís)



Universidade Ceuma (Imperatriz)



Universidade do Vale do Taquari



Centro Universitário Aparício Carvalho



Universidade de Itaúna



Centro Universitário FACISA



Centro Universitário Zarns- Salvador



Centro Universitário UNIME



Centro Universitário FAMINAS



Centro Universitário UNIFACIG



Faculdade São Leopoldo Mandic



Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia (UNESULBAHIA)



Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga



Faculdade de Minas BH



Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró (FACENE-RN)



Centro Universitário Metropolitano da Amazônia



Centro Universitário Vértice



Afya Centro Universitário de Araguaína



Afya Faculdades de Ciências Médicas de Marabá



Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista



Afya Faculdade de Parnaíba



Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis



Afya Faculdades de Ciências Médicas de Itabuna



Faculdade Ages de Medicina (Jacobina)



Faculdade Ages de Medicina (Irecê)



Faculdade Atenas Sete Lagoas







