Senador Carlos Viana já tinha manifestado preocupação de que o conteúdo obtido pela CPMI pudesse ser vazadoDivulgação/ Andressa Anholete
Presidente da CPMI do INSS diz que Polícia do Senado irá investigar possível vazamento da sala-cofre
Segundo Carlos Viana, a prioridade da comissão é preservar o material para evitar anulação de provas
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