BNDES está comprometido em encontrar solução para a Raízen, visto a importância para o setor de biocombustíveisÉrica Martin/Agência O Dia
BNDES está empenhado em encontrar uma boa solução para a Raízen, diz Mercadante
Empresa de combustíveis entrou em recuperação extrajudicial na última semana
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