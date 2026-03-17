BNDES está comprometido em encontrar solução para a Raízen, visto a importância para o setor de biocombustíveis - Érica Martin/Agência O Dia

BNDES está comprometido em encontrar solução para a Raízen, visto a importância para o setor de biocombustíveisÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 17/03/2026 16:52

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou que o banco acompanha as discussões envolvendo a Raízen - que entrou em recuperação extrajudicial na semana passada - e trabalha para a construção de uma alternativa adequada para a companhia. O BNDES, porém, não integra o processo porque tem garantia firme nas operações de crédito com a empresa.

Os comentários foram feitos durante entrevista coletiva para comentar os resultados do quarto trimestre e do ano de 2025.

"O BNDES está empenhado em encontrar uma boa solução para a Raízen", disse ele, destacando que a empresa tem uma rede de aproximadamente 8.000 postos. "Nós estamos nos dedicando muito, conversando com os credores, com a Shell, com o grupo Cosan, com todos os parceiros do sistema financeiro."

A Raízen é uma joint venture controlada em conjunto pela Cosan e pela Shell. Em novembro de 2025, o BNDES comprou cerca de 2% de participação na empresa por R$ 409 milhões. No início do ano passado, o banco aprovou um financiamento de R$ 1 bilhão para construir uma nova usina de etanol.

"Nós temos todo o interesse que essa empresa se recupere, porque tem resultados muito sólidos, tem ativos muito importantes e tem um peso muito grande no setor de biocombustível", ressaltou o presidente do BNDES. "Nós acreditamos que essa recuperação é possível e estamos trabalhando nessa direção, mesmo não estando na recuperação extrajudicial, e ajudando a encontrar uma boa solução para a empresa."

Ao tratar do contexto setorial, Mercadante avaliou que os conflitos geopolíticos podem influenciar a dinâmica do etanol, produto no qual a Raízen tem presença relevante. O aumento nos preços do petróleo, devido à guerra do Irã, vai favorecer etanol, que não sofreu reajustes, lembrou.

Ainda no tema da transição energética, Mercadante defendeu os biocombustíveis. "A rota tecnológica do Brasil é o carro híbrido; energia renovável é mais descarbonizante que carro elétrico", afirmou.