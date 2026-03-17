Cristiano Zanin, ministro do STF disse que há provas robustas de que os acusados cometeram crime de corrupção passivaRosinei Coutinho/STF
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Eles foram denunciados pela PGR pelo crime de corrupção passiva
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