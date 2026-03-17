Ex-presidente está preso desde 22 de novembro de 2025Sergio Lima/AFP
Defesa de Bolsonaro faz novo pedido de prisão domiciliar
'Fragilidade clínica' de ex-presidente indica a possibilidade de novos 'episódios' como o que causou internação, dizem advogados
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