Ex-presidente está preso desde 22 de novembro de 2025 - Sergio Lima/AFP

Ex-presidente está preso desde 22 de novembro de 2025Sergio Lima/AFP

Publicado 17/03/2026 12:56

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou com um novo pedido de prisão domiciliar humanitária para o ex-chefe do Executivo, preso desde 22 de novembro de 2025. O pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-chefe do Executivo está internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde trata uma pneumonia bacteriana bilateral. Os advogados de Bolsonaro pedem que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere decisão anterior que rejeitou a prisão domiciliar para o ex-presidente.

A defesa alega que a internação de Bolsonaro na sexta-feira, 13, é de "extrema gravidade".

"A gravidade e a rápida evolução do quadro clínico foram igualmente evidenciadas pelo exame de imagem realizado no contexto da internação, o qual não apenas confirmou o diagnóstico inicial, como também revelou progressão significativa das alterações pulmonares em curto intervalo de tempo", diz a defesa.

Segundo os advogados, a fragilidade clínica relevante de Bolsonaro e os relatórios médicos evidenciam "a possibilidade de recorrências de episódios" como o que causou a internação do ex-presidente na semana passada.

"A permanência do Peticionário no atual ambiente de custódia expõe o quadro clínico a um risco progressivo, na medida em que a ausência de vigilância contínua e de intervenção imediata favorecem a repetição de eventos semelhantes, com potencial de maior gravidade, especialmente em cenário de comorbidades múltiplas e já documentadas", diz a petição.

O ex-presidente foi internado na manhã de sexta-feira, 13. Segundo os médicos, os exames confirmaram "broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa", ou seja, uma infecção bacteriana nos dois pulmões, causada pela entrada de líquido do estômago ou da boca nas vias respiratórias.

Ele foi atendido na prisão pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 8h. Na ocasião, o Samu informou que o ex-presidente apresentava "caso clínico sugestivo de pneumonia, queixando-se de falta de ar". Ele chegou ao hospital DF Star por volta das 9h, em uma operação do Samu em conjunto com o Corpo de Bombeiros e com apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).