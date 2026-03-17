Sede da PF, no Centro do Rio - Érica Martin / Arquivo Agência O Dia

Sede da PF, no Centro do RioÉrica Martin / Arquivo Agência O Dia

Publicado 17/03/2026 12:42

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (17), a Operação Guardião Digital, em 17 estados e no Distrito Federal, com o objetivo de combater crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e de adolescentes.

Na ação, estão sendo cumpridos 34 mandados de busca e apreensão para identificar e responsabilizar criminosos que atuam, principalmente na internet, armazenando, compartilhando, produzindo ou comercializando material de abuso sexual infantojuvenil. Até o momento, uma pessoa foi presa em flagrante.

A operação acontece no mesmo dia em que entra em vigor o ECA Digital, que estabelece novos mecanismos de proteção de crianças e de adolescentes no ambiente virtual.

Entre as medidas previstas na legislação, está a criação do Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente, estrutura da PF para receber comunicações de provedores de internet sobre conteúdos que violem a dignidade sexual de crianças e de adolescentes.

