'O governo deve muito às igrejas pelas assistências sociais em presídios', afirmou o senador Carlos Viana - Roque de Sá/Agência Senado

'O governo deve muito às igrejas pelas assistências sociais em presídios', afirmou o senador Carlos VianaRoque de Sá/Agência Senado

Publicado 17/03/2026 10:39 | Atualizado 17/03/2026 11:43

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), afirmou nesta segunda-feira (16) que destinou R$ 3,6 milhões em emendas para a sede da Igreja Batista da Lagoinha, de Belo Horizonte, em 2019, mas negou ter relação com Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro.

Segundo o senador, Zettel foi pastor de uma espécie de filial da Lagoinha. Vorcaro e Zettel estão presos sob suspeita de fraudes no Banco Master.

"Ajudei dezenas de fundações. O governo deve muito às igrejas pelas assistências sociais em presídios", afirmou Viana, ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Proibido pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de votar quebras de sigilos de investigados em bloco, o senador afirmou que pedirá à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado o compartilhamento dos dados de Zettel "Não vou blindar ninguém", disse.