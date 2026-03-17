Ocorrência foi registrada e encaminhada às autoridades competentes - Divulgação / PMMG

Ocorrência foi registrada e encaminhada às autoridades competentesDivulgação / PMMG

Publicado 17/03/2026 11:01

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido, nesta segunda-feira (16), após levar uma arma falsa para intimidar o atual namorado de sua ex. O caso aconteceu em frente à Escola Estadual Deputado José Augusto Ferreira, em Caratinga, Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia indicou que dois indivíduos, de 15 e 16, apresentavam atitudes suspeitas nas proximidades da unidade de ensino. O diretor da escola relatou que ambos foram vistos ajustando algo na cintura semelhante a uma arma de fogo, o que gerou apreensão entre funcionários e estudantes.

Durante a ocorrência, um dos jovens, de 16 anos, admitiu ter ido até o local com a intenção de intimidar a vítima. Ele contou aos agentes que utilizou uma réplica de arma de fogo do tipo airsoft. As informações são do "Estado de Minas".

Em um primeiro momento, o adolescente afirmou ter descartado o objeto no rio, mas, após diligências dos militares, acabou indicando onde a réplica estava, sendo o material apreendido.

A ocorrência foi registrada e encaminhada às autoridades competentes.