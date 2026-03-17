Homem não teve a identidade divulgada - Divulgação

Homem não teve a identidade divulgadaDivulgação

Publicado 17/03/2026 09:47 | Atualizado 17/03/2026 09:49

Mato Grosso – Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (17), suspeito de armazenar cerca de 7 mil imagens de abuso sexual infantojuvenil, inclusive envolvendo bebês, em Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, ele já havia sido alvo de outra operação em setembro de 2025.

Segundo a corporação, a ação envolveu a análise de diversos dados cibernéticos contidos em equipamentos eletroeletrônicos, como notebooks, pen drives, aparelhos celulares e computadores. O homem não teve a identidade divulgada.

Guilherme da Rocha, delegado responsável pela investigação, aponta que o suspeito é investigado pelo crime de armazenamento de pornografia infantil, previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

"A defesa de crianças e adolescentes no ambiente digital é uma prioridade para a Polícia Civil, e operações como a Infância Segura comprovam, mais uma vez, que a internet não é um espaço sem lei", disse.

O homem foi conduzido até a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), onde foram adotadas as providências legais e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.