André foi encontrado desacordado, mas ainda com vida - Divulgação / CBMMG

André foi encontrado desacordado, mas ainda com vidaDivulgação / CBMMG

Publicado 17/03/2026 08:10

Um homem, identificado como André de Souza Freitas, morreu, nesta segunda-feira (16), após o carro em que estava ser atacado por um enxame de abelhas em uma estrada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Outras três pessoas ficaram feridas.

André foi encontrado desacordado, mas ainda com vida. Ele estava no banco do passageiro do veículo, um Volkswagen Gol, informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). No local, também havia uma motocicleta caída.

Ainda segundo a corporação, ele e as outras três vítimas receberam atendimento no hospital. Por meio de nota, a Prefeitura de Jordânia informou que as outras pessoas estão estáveis e receberam atendimento médico, além de lamentar o falecimento de André. Também foi orientado evitar a estrada onde o ataque aconteceu até que um novo comunicado fosse divulgado.

O Corpo de Bombeiros, as polícias Ambiental e Militar, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local.