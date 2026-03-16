Novas escolas também serão construídas em substituição às unidades afetadasTomaz Silva/Agência Brasil
Os recursos serão usados principalmente para a construção de novas unidades escolares, em substituição a escolas da rede municipal que sofreram danos estruturais. Ao todo, cinco escolas serão reconstruídas em Juiz de Fora, além de uma unidade no município de Ubá.
“O objetivo é assegurar que as escolas tenham condições de funcionamento o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que avançamos na reconstrução das unidades mais afetadas”, disse o ministro Camilo Santana.
Recursos emergenciais
O valor será repassado diretamente às unidades por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Os recursos deverão financiar intervenções como pintura, manutenção e recuperação de estruturas danificadas pelas chuvas.
Escolas que serão reconstruídas
- Antônio Faustino da Silva,
- Santa Catarina Labouré,
- Clotilde Peixoto Hargreaves,
- Georg Rodembach e
- Adenilde Petrina.
Levantamento da Secretaria Municipal de Educação de Juiz de Fora enviado ao ministério identificou 122 unidades educacionais afetadas, entre escolas e creches.
Entre os principais problemas registrados estão:
- 13 unidades com danos estruturais ou risco à infraestrutura,
- 33 unidades com alagamentos ou infiltrações,
- 76 unidades com necessidade de manutenção e pequenos reparos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.