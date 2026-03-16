O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), atribui ao BC a função de evitar a chegada de crises financeirasMário Agra/Câmara dos Deputados
Somos contra pôr dinheiro público em empresa financeira, diz líder do PT sobre PLP de bancos
Pedro Uczai afirma não estar disposto a negociações
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