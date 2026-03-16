Deputado Marcelo Queiroz é o relator do projetoDivulgação/Câmara dos Deputados
Hugo Motta pretende pautar a PLP dos Bancos esta semana
Segundo presidente da Câmara, proposta traz maior segurança ao Sistema Financeiro Nacional
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Vamos votar urgência da atualização do faturamento anual máximo do MEI amanhã, diz Motta
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Fachin defende que juízes tenham integridade na vida pública e privada
Presidente do STF também defendeu prudência em manifestações
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