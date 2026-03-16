Hugo Motta quer que projeto possa ser debatido com responsabilidade já que ele traz um impacto fiscal - Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Hugo Motta quer que projeto possa ser debatido com responsabilidade já que ele traz um impacto fiscalBruno Spada / Câmara dos Deputados

Publicado 16/03/2026 18:52

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira, 16, que pretende colocar em pauta na terça-feira, 17, um requerimento de urgência para um projeto de atualização do valor de enquadramento de empresas como Microempreendedor Individual (MEI).

O PLP 108/2021 já foi aprovado pelo Senado Federal. Atualmente, o faturamento anual do MEI tem limite de R$ 81 mil. A ideia é ampliar esse limite para enquadrar mais empresas nessa classificação. "Nós vamos, até pela sua importância, votar a urgência, para que, com isso, ele possa ser debatido com responsabilidade já que ele traz um impacto fiscal", disse.