Votação que determina vínculos empregatícios para trabalhadores por aplicativo deve ser votada em abril - Marcello Casal jr/Agência Brasil

Votação que determina vínculos empregatícios para trabalhadores por aplicativo deve ser votada em abrilMarcello Casal jr/Agência Brasil

Publicado 16/03/2026 19:21

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira, 16, que receberá nesta semana representantes de plataformas digitais para discutir o projeto de regulamentação do vínculo empregatício de trabalhadores com as empresas de aplicativos.

A votação está prevista para abril. "Nós queremos fazer a construção equilibrada dessa proposta", declarou. "Eu devo, nesta semana, receber representantes das plataformas para tratar desse assunto", afirmou.

Motta também disse que, a pedido da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), pautará o projeto do marco legal do transporte público urbano. A matéria já foi aprovada pelo Senado.

