Votação que determina vínculos empregatícios para trabalhadores por aplicativo deve ser votada em abrilMarcello Casal jr/Agência Brasil
Motta sobre regulação do trabalho por app: Devo receber representantes de plataformas
Definição de normas e regras buscam garantir mais direitos e segurança
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Segundo presidente da Câmara, proposta traz maior segurança ao Sistema Financeiro Nacional
Vamos votar urgência da atualização do faturamento anual máximo do MEI amanhã, diz Motta
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