Deputada foi alvo de busca e apreensão em desdobramento da Operação Sem Desconto - Divulgação/ Câmara dos Deputados

Deputada foi alvo de busca e apreensão em desdobramento da Operação Sem DescontoDivulgação/ Câmara dos Deputados

Publicado 17/03/2026 08:14

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 17, a Operação Indébito, desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em milhares de aposentadorias e pensões. A deputada federal Gorete Pereira (PL-CE) é um dos alvos.



Policiais federais e auditores da Controladoria-Geral da União (CGU) cumprem 19 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão e outras medidas cautelares diversas no Ceará e no Distrito Federal.



A nova frente da investigação quer esclarecer a prática de diversos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.



Os mandados judiciais foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, relator da Sem Desconto na Corte. Gorete foi alvo de busca e apreensão e teve o uso de tornozeleira eletrônica determinado.

O Estadão pediu manifestação da deputada. O espaço está aberto.