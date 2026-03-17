Deputada foi alvo de busca e apreensão em desdobramento da Operação Sem DescontoDivulgação/ Câmara dos Deputados
Policiais federais e auditores da Controladoria-Geral da União (CGU) cumprem 19 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão e outras medidas cautelares diversas no Ceará e no Distrito Federal.
A nova frente da investigação quer esclarecer a prática de diversos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.
Os mandados judiciais foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, relator da Sem Desconto na Corte. Gorete foi alvo de busca e apreensão e teve o uso de tornozeleira eletrônica determinado.
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