Flávio Bolsonaro disse que a conversa com Moraes foi "tranquila e objetiva"Jefferson Rudy/Agência Senado
Flávio Bolsonaro diz que conversou com Moraes sobre prisão domiciliar do pai
Senador está registrado como um dos advogados do ex-presidente
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Proposta foi apresentada pelo deputado Aureo Ribeiro em outubro de 2023
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