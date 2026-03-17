Lei determina que polícia deve ser comunicada imediatamente se houver uma ocorrência de racismo no comércioTomaz Silva / Agência Brasil
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