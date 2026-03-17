Michel Temer destacou a atuação do ministro Alexandre de Moraes no STFReprodução / Agência Brasil
Michel Temer, sobre Moraes: Se não fosse ele, talvez não tivéssemos eleições
Ex-presidente foi o responsável pela indicação do ministro ao Supremo
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