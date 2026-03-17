Decisão suspende liminar que proibia o uso de terrenos públicos do Distrito Federal para capitalizar o BRB Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça libera uso de imóveis públicos para garantir empréstimo ao BRB
Transações vão cobrir rombo causado com operações do Banco Master
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Governo reúne mais de 100 Procons para fiscalizar combustíveis
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