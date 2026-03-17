Taxa mínima para entregas gera melhores condições para entregadores de aplicativosiFood/Divulgação
Quaest: 71% são contra taxa mínima para entregas por aplicativo
Aumento nos preços das entrega é temido por 78%
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