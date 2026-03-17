Taxa mínima para entregas gera melhores condições para entregadores de aplicativos - iFood/Divulgação

Taxa mínima para entregas gera melhores condições para entregadores de aplicativosiFood/Divulgação

Publicado 17/03/2026 22:02

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 17, mostra forte rejeição à proposta do governo federal de implementar uma taxa mínima para pedidos de entrega por aplicativo. Segundo o levantamento, 71% dos brasileiros são contra a medida, enquanto 29% se declaram favoráveis. O levantamento foi feito em parceria com a Associação Nacional dos Restaurantes (ANR).

A resistência é mais intensa entre bolsonaristas e independentes, com 97% e 83% de rejeição, respectivamente. Entre os lulistas, há maior apoio à proposta, com 61% favoráveis.

A percepção de impacto econômico da proposta também é amplamente negativa. Para 78% dos entrevistados, a medida deve aumentar o preço dos pedidos em aplicativos, enquanto 17% avaliam que os valores permaneceriam iguais e apenas 5% acreditam em redução.

No mesmo sentido, 74% consideram que a proposta teria efeito mais negativo do que positivo para a economia brasileira, ante 26% que veem impacto positivo.

A pesquisa também indica uma inclinação do eleitorado por menor intervenção estatal na atividade econômica. Para 60% dos entrevistados, o governo federal deveria se preocupar menos em criar novas regras para o trabalho das empresas, enquanto 40% defendem maior regulação.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de março de 2026, com 1.031 entrevistas com brasileiros de 16 anos ou mais em todas as regiões do País. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.