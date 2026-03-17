Acertadores de cinco dezenas receberão R$ 34,8 mil - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Acertadores de cinco dezenas receberão R$ 34,8 milMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 17/03/2026 21:57

Três apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2.985 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 17, e vão receber o prêmio de R$ 34.856.052,53 cada. As apostas vencedoras jogaram seis números em jogos simples. Os ganhadores são de Camocim (CE), Catalão (GO) e Presidente Castelo Branco (PR). Os números sorteados foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60

No total, 96 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.815,62 cada. Já 4.494 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.225,92 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira, 19, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.