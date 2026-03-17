Após atingir o chão, a aeronave pegou fogoDivulgação / Polícia Civil RS
Queda de avião agrícola mata piloto no Rio Grande do Sul
Aeronave atingiu barragem ao decolar e pegou fogo; vítima estava sozinha
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