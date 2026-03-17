Após atingir o chão, a aeronave pegou fogo - Divulgação / Polícia Civil RS

Após atingir o chão, a aeronave pegou fogoDivulgação / Polícia Civil RS

Publicado 17/03/2026 09:04

Um piloto, identificado como Jorge Luís Castanho de Maris, de 38 anos, morreu, nesta segunda-feira (16) após a queda da aeronave na região Noroeste do Rio Grande do Sul.

De acordo com o delegado responsável, Ives Trindade, Jorge Luís trabalhava em uma fazenda próxima ao local do acidente desde 2018. O avião agrícola sobrevoava a área entre os municípios de Cruz Alta e Ibirubá quando o acidente ocorreu.

"Quando decolou, o avião não ganhou muita altitude e uma das asas acabou batendo numa barragem que tem bem no final da pista. Com esse impacto, o avião virou e caiu ao solo e foi arrastando de ponta-cabeça, uns 100 metros ali", informou o delegado.

Após atingir o chão, a aeronave pegou fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul foram acionadas para atender à ocorrência. Segundo a corporação, Jorge Luís era o único ocupante do avião, e não houve outras vítimas.