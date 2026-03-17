Caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo e falta de habilitação para dirigir veículo - Reprodução / Redes sociais

Caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo e falta de habilitação para dirigir veículoReprodução / Redes sociais

Publicado 17/03/2026 09:57

Um motorista, de 35 anos, foi preso após perder o controle do carro, nesta segunda-feira (16), e atropelar cinco pessoas na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, próximo ao Tietê Plaza Shopping, em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo.

O homem, que não possui habilitação, invadiu um ponto de ônibus e atingiu pedestres. As vítimas receberam socorro e seguiram para unidades de saúde da região.

O condutor realizou o teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo. O veículo envolvido foi apreendido.



O caso foi registrado no 33º Distrito Policial (Pirituba) como lesão corporal culposa na direção de veículo e falta de habilitação para dirigir veículo. A ocorrência seguiu para o Juizado Especial Criminal (Jecrim).