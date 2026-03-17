Renarme entra em operação a partir da publicação da portaria - Divulgação/PF

Renarme entra em operação a partir da publicação da portariaDivulgação/PF

Publicado 17/03/2026 09:57

A Portaria n°63/2026, publicada na edição desta terça-feira (17) do Diário Oficial da União, cria a Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Armas, Munições, Acessórios e Explosivos (Renarme).



O documento é assinado pelos ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Defesa e da Fazenda, e reúne órgãos federais e estaduais com a finalidade de fortalecer o combate à circulação ilegal de armamentos no país.



A rede, coordenada pelo Ministério da Justiça, pretende integrar os sistemas e aprimorar as ações de inteligência, fiscalização, investigação e operações integradas, além da produção de conhecimento qualificado entre os órgãos.



Principais objetivos:



- promover o compartilhamento de dados para enfrentamento ao tráfico de armas, munições, acessórios e explosivos;

- estimular a integração de profissionais, metodologias e interesses;

- viabilizar capacitação contínua de profissionais;

- executar operações integradas.



A norma prevê ainda a possibilidade de parcerias técnicas com instituições privadas, desde que haja instrumentos jurídicos com definições de responsabilidades e limites de atuação.



A Renarme entra em operação a partir da publicação da portaria.