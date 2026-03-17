Renarme entra em operação a partir da publicação da portariaDivulgação/PF
O documento é assinado pelos ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Defesa e da Fazenda, e reúne órgãos federais e estaduais com a finalidade de fortalecer o combate à circulação ilegal de armamentos no país.
A rede, coordenada pelo Ministério da Justiça, pretende integrar os sistemas e aprimorar as ações de inteligência, fiscalização, investigação e operações integradas, além da produção de conhecimento qualificado entre os órgãos.
Principais objetivos:
- promover o compartilhamento de dados para enfrentamento ao tráfico de armas, munições, acessórios e explosivos;
- estimular a integração de profissionais, metodologias e interesses;
- viabilizar capacitação contínua de profissionais;
- executar operações integradas.
A Renarme entra em operação a partir da publicação da portaria.
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