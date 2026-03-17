Material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Belo Horizonte - Divulgação / PRF

Material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Belo HorizonteDivulgação / PRF

Publicado 17/03/2026 12:13

Um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (16), com 196 ampolas de medicamentos para emagrecimento de origem estrangeira na BR-262, km 363, em Juatuba, na Região Central de Minas Gerais.

O material foi encontrado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante um patrulhamento. Os agentes abordaram um carro em que estavam um casal e o enteado do motorista. Ao ser questionado sobre o destino da viagem, o condutor apresentou versões contraditórias, o que levantou suspeitas.

Os policiais identificaram antecedentes de contrabando relacionados ao casal e, ao vistoriarem o veículo, constataram alterações no forro do porta-malas. No carro, foram encontradas embalagens ocultas em compartimentos internos, como portas e colunas.

O homem confessou que transportava os produtos de Campo Grande (MS) para Belo Horizonte (MG) e que, ao chegar ao destino, receberia instruções sobre o que fazer com o material. Em seguida, a equipe efetuou a prisão em flagrante pelo crime de contrabando e realizou o encaminhamento do suspeito, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Belo Horizonte, onde o caso será investigado.