Carlos Bolsonaro publicou uma foto do pai e afirmou que o estado de saúde ainda 'é muito delicado'Reprodução / Redes sociais
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