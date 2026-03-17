Carlos Bolsonaro publicou uma foto do pai e afirmou que o estado de saúde ainda 'é muito delicado'Reprodução / Redes sociais

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) manteve melhora nas últimas 24h, informou boletim médico divulgado nesta terça-feira (17) pelo hospital DF Star, em Brasília. Segundo o documento, ainda não há previsão de alta da UTI.
"Ontem, no período vespertino, foi transferido para uma nova acomodação em terapia intensiva, mas adequada para o quadro clínico atual. Manteve melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com nova queda nos marcadores inflamatórios. Segue em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento", disse em nota. 
Bolsonaro permanece em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral, decorrente de um episódio de broncoaspiração. Mais cedo, Carlos Bolsonaro publicou uma foto do pai e afirmou que o estado de saúde do ex-chefe do Executivo ainda "é muito delicado".
Jair Bolsonaro foi preso preventivamente em 22 de novembro do ano passado. Em 15 de janeiro deste ano, foi transferido para a Papudinha, onde segue cumprindo pena. Ele voltou a ser internado na última sexta-feira, 13, após registrar febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.