Carlos Bolsonaro publicou uma foto do pai e afirmou que o estado de saúde ainda 'é muito delicado' - Reprodução / Redes sociais

Carlos Bolsonaro publicou uma foto do pai e afirmou que o estado de saúde ainda 'é muito delicado'Reprodução / Redes sociais

Publicado 17/03/2026 12:43

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) manteve melhora nas últimas 24h, informou boletim médico divulgado nesta terça-feira (17) pelo hospital DF Star, em Brasília. Segundo o documento, ainda não há previsão de alta da UTI.

"Ontem, no período vespertino, foi transferido para uma nova acomodação em terapia intensiva, mas adequada para o quadro clínico atual. Manteve melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com nova queda nos marcadores inflamatórios. Segue em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento", disse em nota.