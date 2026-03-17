Ao todo, 43 pessoas foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e 51 no Hospital Regional de Pombal - Reprodução

Ao todo, 43 pessoas foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e 51 no Hospital Regional de PombalReprodução

Publicado 17/03/2026 13:11

Uma mulher, de 44 anos, morreu na manhã desta terça-feira (17) após um quadro grave de suspeita de intoxicação alimentar, em Pombal, na Paraíba. A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade.

A vítima é uma das mais de 100 pessoas da cidade que procuraram atendimento médico após terem consumido pizza em um estabelecimento da cidade. O caso aconteceu entre a noite do domingo (15) e a segunda-feira (16).

Nas redes sociais, a Prefeitura de Pombal publicou uma nota de pesar, informando que Raissa Maritein Bezerra e Silva era servidora do município e exercia a profissão de Engenheira Agrônoma.



"Neste momento de dor, nos unimos aos familiares e amigos de nossa eterna amiga e servidora, a agrônoma Raissa. Que Deus a acolha e conforte os familiares e amigos", diz a postagem

De acordo com a prefeitura do município, que realizou uma vistoria técnica e interditou o estabelecimento na segunda, as medidas foram tomadas.

"Todas as medidas legais foram tomadas pelo órgão competente desde as primeiras notificações confirmadas pelas principais unidades de saúde da cidade", informou em nota.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os pacientes apresentaram náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia e mal-estar.

Ao todo, 43 pessoas foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e 74 no Hospital Regional de Pombal até a manhã desta terça-feira. No Hospital Regional de Pombal, foram 36 atendimentos no domingo e 38 na segunda-feira relacionados ao caso.

A unidade de saúde destacou que a mulher de 44 anos deu entrada com diarreia, vômitos intensos e dor abdominal. Após avaliação médica, ela foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em função do "quadro infeccioso grave". O quadro evoluiu rapidamente, com a morte sendo registrada às 8h59 desta terça-feira.

Após denúncias, a Vigilância Sanitária realizou uma inspeção no restaurante. Foram recolhidos alimentos, insumos e materiais para análise laboratorial, que indicará se houve contaminação. A matéria não conseguiu contato com a pizzaria La Favoritta. O espaço está aberto para manifestação.