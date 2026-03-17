CNJ já comunicou oficialmente à União e aos estados a decisão do ministro Flávio DinoRosinei / STF
CNJ já oficia União e estados para moverem processos de perda de cargo de juízes
Integrante do conselho disse que a decisão impulsiona uma mudança positiva que não poderia ter sido feita de forma administrativa
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