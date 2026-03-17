Theo, neto de Deborah Colker, morre aos 14 anos de epidermólise bolhosa - Reprodução Redes Sociais

Theo, neto de Deborah Colker, morre aos 14 anos de epidermólise bolhosaReprodução Redes Sociais

Publicado 17/03/2026 16:49 | Atualizado 17/03/2026 19:04

Theo Colker, neto da coreógrafa Deborah Colker, morreu aos 14 anos. Ele convivia com epidermólise bolhosa, uma doença genética rara, não contagiosa, que causa bolhas, lesões e uma grande sensibilidade na pele, podendo provocar ferimentos até com pequenos atritos.



Filho de Clara, primogênita da coreógrafa, Theo teve a morte foi confirmada pela avó nesta segunda-feira (16). "Nosso guerreiro, nosso herói", diz a legenda da foto do menino compartilhada no perfil da companhia de dança que leva o nome da família.



A história de Theo ganhou repercussão nacional em 2013, quando, aos 4 anos, ele foi impedido de embarcar em um voo de Salvador para Porto Alegre. Na ocasião, a companhia aérea solicitou à família um atestado médico que comprovasse que a condição do menino não representava risco aos demais passageiros.

A trajetória de Theo também inspirou a arte. O espetáculo "Cura" (2021), da Cia. de Dança Deborah Colker, foi criado a partir de sua vivência com a doença. Com direção da coreógrafa e dramaturgia do rabino Nilton Bonder, a obra aborda temas como ciência, fé, superação e a busca por respostas diante de uma condição sem cura.



O Ceja de Copacabana, onde Theo estudava, também publicou uma nota de pesar. “É com muita tristeza que informamos a partida precoce do nosso aluno e amigo. Já sentimos a sua falta, mas também a sua força”, diz o comunicado.

Famosos prestam apoio e lamentam morte

Artistas e personalidades se manifestaram após a morte de Theo, neto de Deborah Colker, e deixaram mensagens de carinho à família. Entre eles, Leo Jaime destacou o amor e a dedicação dos pais. “Debinha, Toni, Clarinha, Miguel, todo este amor e dedicação de vocês fizeram da vida dele a melhor possível. Muito curta! Vida injusta! Theo conheceu o amor de verdade. E a vocês, pais, familiares, resta o apoio inconcdicional dos amigos para compartilhar esta dor. Contem comigo. sempre ”, escreveu.



Regina Casé também enviou palavras de conforto. “Debinha que toda sua família possa passar por esse momento da maneira mais serena possível... Lembrando da qualidade de amor que todos aprenderam convivendo com ele Recebam o meu abraço mais carinhoso”, disse. Lenine reforçou o apoio: “Receba todo nosso amor, Debora querida”.



Adriane Galisteu, Fátima Bernardes, Regiane Alves, Marcelo Faria, entre outros famosos e anônimos também se manifestaram, com mensagens de solidariedade e afeto.