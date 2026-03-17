Theo, neto de Deborah Colker, morre aos 14 anos de epidermólise bolhosaReprodução Redes Sociais
Filho de Clara, primogênita da coreógrafa, Theo teve a morte foi confirmada pela avó nesta segunda-feira (16). "Nosso guerreiro, nosso herói", diz a legenda da foto do menino compartilhada no perfil da companhia de dança que leva o nome da família.
A história de Theo ganhou repercussão nacional em 2013, quando, aos 4 anos, ele foi impedido de embarcar em um voo de Salvador para Porto Alegre. Na ocasião, a companhia aérea solicitou à família um atestado médico que comprovasse que a condição do menino não representava risco aos demais passageiros.
O Ceja de Copacabana, onde Theo estudava, também publicou uma nota de pesar. “É com muita tristeza que informamos a partida precoce do nosso aluno e amigo. Já sentimos a sua falta, mas também a sua força”, diz o comunicado.
Regina Casé também enviou palavras de conforto. “Debinha que toda sua família possa passar por esse momento da maneira mais serena possível... Lembrando da qualidade de amor que todos aprenderam convivendo com ele Recebam o meu abraço mais carinhoso”, disse. Lenine reforçou o apoio: “Receba todo nosso amor, Debora querida”.
Adriane Galisteu, Fátima Bernardes, Regiane Alves, Marcelo Faria, entre outros famosos e anônimos também se manifestaram, com mensagens de solidariedade e afeto.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.