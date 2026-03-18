PRF apreendeu a maior quantidade da droga em rodovias federais do país - Divulgação/ PRF

PRF apreendeu a maior quantidade da droga em rodovias federais do paísDivulgação/ PRF

Publicado 18/03/2026 08:19 | Atualizado 18/03/2026 08:19

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta terça-feira (17), mais de cinco toneladas de drogas escondidas em uma carga de milho na BR-163, em Lindoeste, no Paraná. Segundo a corporação, essa é a maior quantidade em rodovias federais do país.



A apreensão ocorreu após a PRF abordar o motorista de um caminhão que fazia o trajeto entre Maracaju (MS) e Videira (SC). Durante a verificação da carga, os agentes localizaram diversos fardos de droga escondidos sob o carregamento.



"Após a retirada completa do material e pesagem oficial, foram apreendidos 5.401 quilos de maconha, 21,1 quilos de haxixe e 3,6 quilos de capulho", detalhou a PRF.



Veja o vídeo: