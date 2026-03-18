PRF apreendeu a maior quantidade da droga em rodovias federais do paísDivulgação/ PRF
A apreensão ocorreu após a PRF abordar o motorista de um caminhão que fazia o trajeto entre Maracaju (MS) e Videira (SC). Durante a verificação da carga, os agentes localizaram diversos fardos de droga escondidos sob o carregamento.
"Após a retirada completa do material e pesagem oficial, foram apreendidos 5.401 quilos de maconha, 21,1 quilos de haxixe e 3,6 quilos de capulho", detalhou a PRF.
Veja o vídeo:
No veículo estavam o motorista, de 33 anos, sua companheira, de 29 anos, e o enteado, de 9 anos. Eles foram encaminhados, junto com as drogas, para a Polícia Civil em Cascavel (PR).
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