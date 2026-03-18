'Precedente extremamente perigoso', alega Carlos VianaReprodução
Presidente de CPMI pede reação do Congresso após Gilmar liberar Leila Pereira de depoimento
Empresária e dirigente do Palmeiras havia sido convocada como testemunha
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