Droga estava escondida em compartimento na carroceria da carreta - PMRv/Reprodução

Droga estava escondida em compartimento na carroceria da carretaPMRv/Reprodução

Publicado 19/03/2026 15:16

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, nesta quinta-feira (19), 322 quilos de cocaína que eram transportadas em um caminhão, na cidade de Iturama, no Triângulo Mineiro. O motorista do veículo, de 42 anos, foi preso em flagrante.

A carreta, que transportava cerca de 35 toneladas de minério, foi abordada por agentes no km 245 da rodovia MGC-497. A droga estava escondida em um compartimento na carroceria.

De acordo com a polícia, o motorista afirmou que levaria o minério até a cidade de Sete Lagoas (MG), onde receberia instruções sobre o local de entrega do entorpecente. Ele confessou que receberia R$ 10 mil por transportar a carga ilegal.

Ainda segundo a corporação, a apreensão pode representar um prejuízo de mais de R$ 30 milhões aos criminosos.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.