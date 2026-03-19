Sandoval Feitosa, diretor-geral da Aneel, mostrou-se supreso com a concessão da liminar - Divulgação: Governo federal

Sandoval Feitosa, diretor-geral da Aneel, mostrou-se supreso com a concessão da liminar Divulgação: Governo federal

Publicado 19/03/2026 16:58

São Paulo - A Justiça Federal concedeu uma liminar à Enel Distribuição São Paulo para suspender o andamento do processo administrativo na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que discute a caducidade da concessão da distribuidora

A sessão deliberativa estava marcada para terça-feira, 24. Segundo a juíza federal, Pollyanna Kelly Maciel Medeiros, o prazo curto evidencia o risco concreto e atual de consolidação de uma penalidade extrema como a caducidade.

A magistrada argumenta que o processo foi instruído à revelia do processo legal, uma vez que o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, teria defendido a caducidade da concessão no processo administrativo antes do fim do prazo para que a empresa se defendesse. Para Medeiros, esse ato fere a Constituição Federal, que garante aos administrados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A decisão acolhe o mandado de segurança ajuizado pela Enel na quarta-feira, 18. Com isso, ficam suspensos o voto de Sandoval Feitosa e a sessão marcada para a próxima terça, até que seja julgado o mérito do pedido.

A ação da Enel surpreendeu Feitosa, que afirmou que deverá recorrer caso o pedido fosse deferido.

"Nós fomos informados hoje pela manhã que a empresa depôs o mandado de segurança, ainda não julgado, para que esse julgamento não ocorra e também para que o voto que já está assentado no processo, o voto proferido por mim, seja tornado nulo", afirmou Feitosa em entrevista na manhã de quarta-feira.

O processo em tramitação na Aneel surgiu após o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), se unirem para pedir o rompimento do contrato, em dezembro.

O pedido de rompimento do contrato ocorreu após episódios de falta de luz na capital. Em dezembro, mais de 4 milhões de imóveis ficaram no escuro depois de ventania intensa - o terceiro grande blecaute na região desde 2023. A energia só voltou para todos os afetados após seis dias.